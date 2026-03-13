Xe đầu kéo trượt ngang giữa khúc cua đèo, ô tô con thoát nạn trong tích tắc

Đang leo dốc trên đèo Tà Lương (Quốc lộ 49, TP Huế), ô tô con bất ngờ gặp xe đầu kéo chở container trượt ngang sang làn ngược chiều. Phản xạ lùi xe kịp thời của tài xế đã giúp tránh một vụ tai nạn trong gang tấc.