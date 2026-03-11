tranh thủ “bê” chậu cây cảnh

Đi đổ xăng, người đàn ông trên ô tô tranh thủ "bê luôn" chậu cây cảnh

Camera an ninh tại một cửa hàng xăng dầu ở Quảng Ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đi ô tô vào đổ xăng nhưng lại “tiện tay” lấy trộm chậu cây cảnh đặt trước cửa hàng.