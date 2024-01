Trong tình huống diễn tập, Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam phải nổ súng để trấn áp lực lượng khủng bố.

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an được thành lập để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho khu vực triển khai phái bộ, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại. Trong một tình huống giả định, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 phải xử lý tình huống chống khủng bố, bảo vệ Đặc phái viên...