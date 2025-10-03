Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, trong đó đưa ra hai phương án về tỷ lệ đồng thuận khi thu hồi đất để triển khai dự án theo cơ chế thương lượng.