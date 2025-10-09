'Xin bà con nhường đường, 60 cháu kẹt 3 ngày rồi': Cứu hộ lập tức lên thuyền

Cũng vừa nhận được đồ cứu trợ, chị Hải ôm bọc cơm, bánh mì và nước lọc đứng chờ để được về nhà. Chị kể đã 3 ngày khu nhà ở của chị chìm trong biển nước đục ngầu. Các con đã nhịn đói hơn hai ngày trời. "Giờ tôi chỉ mong có thuyền qua nhà để về với chúng nó", chị mệt mỏi nói.

Thuyền lớn, cano, thuyền phao... hễ cứ cập bờ rất đông người dân xin lên để về nhà hoặc gửi đồ cho người thân. Cảnh tượng nhốn nháo với những tiếng gọi, tiếng cầu cứu... diễn ra tại khu vực nút giao đường Hoàng Văn Thụ - Đội Cấn.