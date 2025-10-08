Từ ngày 6-7/10, tỉnh Lạng Sơn có mưa lớn kéo dài, nhiều vùng bị ngập úng, lũ từ thượng nguồn đổ về. Xã Yên Bình là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng, nhiều nhà dân bị ngập sâu, đường liên thôn, liên xã bị ngập, một số thôn bị cô lập...

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nước từ sông Trung đổ về khiến xã này bị ngập sâu hơn 1m, có nơi bị nước dâng lên gần mái nhà.

Xã Yên Bình là vùng trũng, nằm trong vùng hạ du, nước thượng nguồn chảy về dễ gây ngập sâu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Ngoài Yên Bình, các xã Vân Nham, Thiện Tân và Hữu Lũng cũng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Việc liên lạc với bên ngoài của người dân nơi đây rất khó khăn.

Xã Yên Bình có diện tích khoảng 120km² sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Vũ Văn Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình, cho biết Yên Bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão Matmo. Toàn xã có tới 747 hộ dân thuộc 15 thôn bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ, cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của cơn bão. Trước tình hình nguy cấp, chính quyền địa phương đã phải di dời khẩn cấp, đưa 300 hộ gia đình với 200 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong sáng 8/10, đã có nhiều khu dân cư nước rút, bà con có thể lội nước phía trước cửa nhà.

Tuy nhiên, thiệt hại về kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp của người nông dân khá lớn. Theo báo cáo sơ bộ, toàn xã Yên Bình có 139,5ha lúa bị ngập úng hoàn toàn, 31ha bị đổ rạp; ngô bị thiệt hại khoảng 35,5ha; ngoài ra còn có nhiều hecta các cây ăn quả, hoa màu, rau màu cũng bị chung số phận.

Hiện Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã kích hoạt các tổ cứu hộ, cứu nạn số 1, 2, 3, 4, xây dựng lịch trực và bám sát tình hình mưa lũ 24/24. Lực lượng chức năng đã được bố trí thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Theo báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 7/10, có trên 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng vì ngập úng từ 30cm-2m; nhiều khu vực ở xã Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định bị cô lập; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ. Đồng thời, cột điện của một số xã bị gãy đổ gây mất điện diện rộng, một số thôn vùng sâu bị mất mạng viễn thông.