Sáng 17/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã triển khai xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Sáng 17/1, 5 Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Công an 11 phường trên địa bàn đã dừng, xử lý 5 xe tự chế. Các xe này đều được chủ phương tiện chế thêm xe lôi, kéo để chở cửa khung nhôm kính, cuộn tôn, vật liệu lợp mái... Chiều dài của xe lôi từ 3 - 6m, hoàn toàn không có các thiết bị đảm bảo an toàn.