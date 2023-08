Xử phạt người đàn ông say xỉn, muốn lái xe hơn 20km từ TP.HCM về Long An

Đêm 3/8, Đội CSGT An Lạc thuộc phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP.HCM đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ An Dương Vương - Võ Văn Kiệt (Quận 8, TP.HCM) và tiến hành xử phạt 4 trường hợp vi phạm.