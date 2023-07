Ông Tống Hồng Núi, cán bộ Công an xã Hòa Phong thuộc Công an Thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) bị đình chỉ công tác để làm rõ việc bị tố cáo đánh người dân ngay tại trụ sở công an xã.