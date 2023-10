Chính vì sự “mến mộ” ấy dành cho cà phê Việt Nam, Sonny đang làm việc với một thương hiệu cà phê trong nước để cùng nhau tạo ra một công thức đặc biệt mang tên Best Ever Coffee, phỏng theo tên show của anh - Best Ever Food Review Show - để đưa vào thị trường Mỹ.

“Thay vì phải bay nửa vòng Trái Đất, bây giờ người Mỹ có thể trải nghiệm cà phê Việt Nam ngay tại nhà mình. Phần lớn người xem show của tôi là người Mỹ. Có thể họ đã xem những video về Việt Nam, đã nghe nói về cà phê Việt nhưng bây giờ họ có thể tự mình trải nghiệm nó”.

Khi nói đến ẩm thực, anh cho rằng người Việt có tiêu chuẩn rất cao nếu so sánh với nhiều quốc gia khác. Riêng món phở, chắc là không người Việt nào đánh giá cao thứ nước dùng chỉ được nấu trong vòng 1 giờ đồng hồ. Họ không chấp nhận sự pha trộn đơn giản giữa muối, bột ngọt và gia vị giả phở.

“Một người bán phở ở Việt Nam có thể thức dậy từ 3h sáng để nấu nước dùng và bát nước dùng ấy được thưởng thức sau 7-10 giờ ninh xương. Đó thực sự là một loại phép thuật giữa khách hàng và người nấu.

Còn nữa, những món ăn đường phố chỉ được bán với giá vài USD. Nó xứng đáng được bán với giá 20-30 USD nếu bạn ở Mỹ, vì nó rất hoàn hảo”.