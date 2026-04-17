Việc đăng ký và xét tuyển vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội đang khiến không ít phụ huynh băn khoăn, đặc biệt trong các tình huống trúng tuyển nhiều nguyện vọng.

Một vị phụ huynh có con năm nay thi lớp 10 Hà Nội chia sẻ: “Giả sử con tôi đặt nguyện vọng 1 (NV1) chuyên là Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, còn nguyện vọng 2 (NV2) chuyên là Trường THPT chuyên Sơn Tây. Nếu trượt NV1, đỗ NV2 nhưng không muốn học, con có bắt buộc theo học trường chuyên không?".

Một phụ huynh khác thắc mắc: Nếu con trúng tuyển nguyện vọng trường chuyên, nhưng đổi ý muốn học trường công lập không chuyên top đầu thì có được hay không?

Học sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội những năm trước. Ảnh: Thạch Thảo

Trước những băn khoăn này của phụ huynh, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định thí sinh không bắt buộc phải theo học nguyện vọng lớp 10 chuyên trong trường hợp trúng tuyển lớp 10 công lập không chuyên. Bởi hệ thống tuyển sinh lớp 10 chuyên và công lập không chuyên là độc lập.

“Đây là những trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng và các em có quyền chọn. Trong trường hợp trúng tuyển NV2 kỳ thi lớp 10 chuyên nhưng không muốn theo học, thí sinh có thể không xác nhận nhập học mà chọn xác nhận nhập học vào trường công lập không chuyên. Tất nhiên, điều kiện cần là phải đỗ cả nguyện vọng công lập không chuyên”, vị này nói.

Về nguyên tắc đăng ký nguyện vọng, theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An và THPT chuyên Sơn Tây.

Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên là NV1 và NV2.

Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của hai trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.

Ở kỳ thi chuyên, thí sinh dự thi 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng; các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2. Nguyên tắc tuyển sinh là chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả, các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Các lớp chuyên được xét tuyển độc lập với nhau. Trường hợp trúng tuyển nhiều lớp chuyên, học sinh được quyền lựa chọn học một lớp.

Học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Học sinh trượt NV1 sẽ được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường được phép nhận học sinh có NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Thanh Hùng

Đề thi môn chuyên bám sát yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu trong nội dung lớp 9, với các mức độ từ thông hiểu đến vận dụng. Môn Khoa học tự nhiên được ra theo từng mạch nội dung tương ứng với lớp chuyên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); môn Lịch sử và Địa lý thi theo từng phân môn. Thí sinh dự tuyển lớp chuyên Tin học làm bài thi môn Toán để xét tuyển.

Về hình thức, các môn chuyên Toán, Ngữ văn thi tự luận; môn Ngoại ngữ (thi vào các lớp chuyên Ngoại ngữ) thi tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết (có thêm phần nghe hiểu). Môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý thi tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan.

Theo kế hoạch, 9h sáng ngày 29/5, các điểm thi sẽ tổ chức cho thí sinh học quy chế thi, thông báo bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho điểm thi. Ngày 30 và 31/5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.