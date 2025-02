Ảnh: OCB

Giữ vững “phong độ” ngân hàng tiên phong chuyển đổi số

Tháng 5/2024, OCB đã giới thiệu phiên bản OCB OMNI 4.0, thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam về tốc độ, sự tiện lợi. Chỉ sau 7 tháng ra mắt, số lượng giao dịch trên OCB OMNI tăng 74%, CASA tăng 21% và doanh thu số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, năm 2024 trong hành trình “ngân hàng dẫn đầu” triển khai mô hình ngân hàng Mở (Open Banking), OCB đã chính thức xây dựng và vận hành, cán mốc hơn 150 Open API, với hiệu suất xử lý mạnh mẽ, trung bình hơn 6 triệu giao dịch/tháng kể từ đầu năm 2024. Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng kết nối Open API ở OCB tăng gấp đôi so với năm 2023.

OCB đã cán mốc hơn 150 Open API, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đối tác đa ngành nghề, với hiệu suất xử lý mạnh mẽ. Ảnh: OCB

Bên cạnh đó, sau hơn 1 năm tung ra thị trường, ngân hàng số dành cho giới trẻ - Liobank đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với gần 500.000 khách hàng mới trong năm 2024, trong đó có hơn 300.000 khách hàng sở hữu thẻ vật lý. Tổng giá trị giao dịch qua Liobank đã đạt 11 nghìn tỷ đồng, với 8 triệu giao dịch được thực hiện, tăng 4,2 lần so với năm 2023, xếp hạng trên các app store Liobank đạt 4,7+ thuộc nhóm đầu các ứng dụng tài chính.

Liobank - ngân hàng số được “thiết kế may đo” dành riêng cho nhóm khách hàng trẻ, hiện đại và sành công nghệ. Ảnh: OCB

“OCB là một trong những ngân hàng đang đầu tư chi phí lớn cho hoạt động chuyển đổi số. Chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào hoạt động này, vì đây là cơ hội lớn mà OCB nhất định phải đi đầu để tạo ra sự khác biệt rõ nét trên thị trường”, đại diện lãnh đạo ngân hàng cho biết.

Những bước tiến vượt bậc trong chiến lược phát triển bền vững

Có thể nói, Ngân hàng Xanh tiên phong tại Việt Nam là đích đến của OCB đã được đặt nền tảng từ rất sớm và xây dựng thành chiến lược tổng thể với sự đồng hành từ nhiều tổ chức quốc tế uy tín.

Tháng 4/2024, OCB và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, tập trung vào chuyển đổi ngân hàng xanh, nâng cao dịch vụ ngân hàng số cho doanh nghiệp SME và khách hàng bán lẻ. Đây được xem là bước đi quan trọng của OCB nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tạo giá trị thiết thực cho ngân hàng, khách hàng và cộng đồng.

Tháng 9/2024, OCB phát hành báo cáo phát triển bền vững độc lập 2023 với chủ đề: "Hành trình chuyển đổi Ngân hàng xanh", trở thành một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng, công bố báo cáo phát triển bền vững độc lập trên toàn hệ thống.

Đặc biệt, năm 2024 OCB đã thực hiện hàng loạt các chương trình nhằm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng, cụ thể: Tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng trường THCS Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang; Chung tay hỗ trợ người dân miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi; Đồng hành cùng ngành ngân hàng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó OCB ủng hộ 5 tỷ đồng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà; Đồng hành cùng Quỹ Khuyến học Kiên Giang giúp sinh viên khó khăn tiếp tục đến trường…

Tháng 12/2024, OCB cũng đã thực hiện chương trình "Dọn nhà góp cây" phủ xanh rừng Xuân Liên (Thanh Hóa)” thông qua Trung tâm bảo tồn thiên nhiên GAIA. Theo đó, 1.065 cây xanh đã được đóng góp thông qua các hoạt động nội bộ dành cho cán bộ nhân viên ngân hàng, cùng gần 400 kg vật phẩm quyên góp cũng được gửi đến tổ chức GAIA.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2024 OCB gặt hái được nhiều “trái ngọt”, khẳng định vị thế, năng lực của mình khi liên tiếp được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh như Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công thương bình chọn; Top 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2024 do tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng và công bố; Top Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2024 do Brand Finance công bố với giá trị thương hiệu đạt 150 triệu USD, chỉ số sức mạnh thương hiệu 67,3 xếp hạng AA. So với năm 2023, năm 2024, ngân hàng đã tăng 20% giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) tăng một bậc, tương ứng 14,5 điểm. Đồng thời, OCB cũng nằm trong top 6 tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng.

Vĩnh Phú