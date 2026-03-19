Sáng 19/3, cùng với 16 địa phương trên cả nước, tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2026 tại các xã: Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Thu Lũm, Pa Ủ và Mù Cả.

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm của cả nước là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ở Lai Châu, điểm cầu chính đặt tại xã Khổng Lào.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường phổ thông nội trú tại xã Khổng Lào. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ. Đây là bước cụ thể hóa chính sách ưu tiên phát triển giáo dục vùng biên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với khu vực này.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Tại Lai Châu, dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Khổng Lào do Công an tỉnh làm chủ đầu tư và là 1 trong 10 trường phổ thông nội trú do đơn vị này làm chủ đầu tư. Trường dự kiến là nơi học tập và sinh hoạt của 1.050 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, thuộc nhóm dự án B.

Theo đánh giá của địa phương, việc đầu tư hệ thống trường nội trú tại các xã biên giới có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời góp phần ổn định đời sống và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên cương.

Việc đầu tư, xây dựng các trường nội trú tại các xã biên giới tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao; giúp giáo viên yên tâm công tác, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Lai Châu.