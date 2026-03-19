Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai (Ảnh Trọng Bảo)

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH và THCS) Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và thực hiện nghi thức khởi công tại Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu ở xã Bản Lầu.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã vùng biên giới, tỉnh Lào Cai có 9 ngôi trường nội trú liên cấp TH và THCS sở được đầu tư xây dựng. Trước đó, vào tháng 11/2025, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng 4 trường ở các xã Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý.

Trong đợt khởi công này, ngoài trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu còn có 3 trường ở các xã Bát Xát, Trịnh Tường và Si Ma Cai. Các công trình trường học được đầu tư đồng bộ bao gồm: Khối lớp học, nhà nội trú, nhà đa năng, thư viện, bếp ăn, hạ tầng kỹ thuật… với quy mô phục vụ nhu cầu học tập mỗi trường là 980 học sinh; qua đó, đáp ứng chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các em học sinh tham dự lễ khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai

Tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thông Thụ, xã Thông Thụ. Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải...

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự Lễ Khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thông Thụ, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Thanh Hải)

Điểm cầu chính ở tỉnh Nghệ An là điểm khởi công xây dựng trường PTNTLC TH&THCS Thông Thụ; các điểm khởi công còn lại thuộc các xã Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Mỹ Lý, Na Loi, Tam Thái, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê và Kim Bảng.

11 công trình trường học khởi công ngày 19/3 có tổng mức đầu tư hơn 3.491 tỷ đồng; tính bình quân, mỗi công trình có giá trị đầu tư hơn 317 tỷ đồng. Qua thống kê của ngành giáo dục Nghệ An, 11 trường PTNTLC TH&THCS có 358 lớp với 12.282 học sinh. Với phương thức nâng cấp xây dựng, trường PTNTLC TH&THCS Thông Thụ có tổng mức đầu tư 238,5 tỷ đồng; đáp ứng quy mô 29 lớp với 1.015 học sinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Xuân. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân).

Cùng với các địa phương khác trên cả nước, trong đợt này, Hà Tĩnh (một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới) có 5 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, gồm các trường tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc, tỉnh An Giang (Ảnh: Tào Đạt)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới, tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 44.433 m², bao gồm phần diện tích trường hiện hữu và mở rộng.

Quy mô dự án gồm 45 lớp học (13 lớp khối tiểu học và 32 lớp khối THCS), phục vụ khoảng 1.500 học sinh, trong đó có 300 học sinh nội trú.

Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm sáng giáo dục tại khu vực biên giới tỉnh An Giang, góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh biên giới trong tình hình mới.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu, xã Bến Cầu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thực nghi thức khởi công tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Vũ Mừng).

Dự tại điểm cầu Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng thời điểm, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự tại 10 điểm cầu khởi công còn lại.

Theo báo cáo của tỉnh, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng, nâng cấp với tổng mức hơn 2.976 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án xây mới gồm các trường: Đồng Văn, Thắng Mố, Bạch Đích, Tùng Vài, Cán Tỷ, Lao Chải; và 5 dự án mở rộng, cải tạo gồm: Sà Phìn, Nghĩa Thuận, Thàng Tín, Bản Máy, Lũng Cú.

Riêng dự án nâng cấp, mở rộng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH và THCS Nghĩa Thuận được triển khai trên diện tích hơn 30.000 m², quy mô 25 lớp với khoảng 875 học sinh, tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng các em học sinh xã biên giới Nghĩa Thuận

Các công trình được thiết kế theo hướng “mở”, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng văn hóa dân tộc, điều kiện địa hình, khí hậu từng vùng. Không gian trường học ưu tiên cây xanh, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm đồng bộ công năng, hiện đại, bền vững và an toàn.

Khi hoàn thành, mỗi trường có diện tích từ 3 đến gần 6 ha, quy mô từ 25 đến 48 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 12.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Cao Bằng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xuân Trường tại xã Xuân Trường.

Trong giai đoạn đầu 2025 – 2026, tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đầu tư xây dựng mới 10 trường với tổng mức đầu tư dự kiến 2.991 tỷ đồng tại các xã: Quang Long, Trùng Khánh, Cốc Pàng, Bế Văn Đàn, Cần Yên, Cô Ba, Lý Quốc, Vinh Quý, Xuân Trường, Khánh Xuân, hoàn thành trong năm 2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Nội trú TH và THCS Kim Ngân, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Phạm Tiến).

Hòa chung với không khí khởi công các Trường liên cấp vùng biên giới đất liền trong cả nước, tỉnh Quảng Trị cũng đã đồng loạt khởi công 11 Trường học liên cấp vùng biên giới đất liền giai đoạn 2. Tham dự tại điểm cầu Trường Nội trú TH và THCS Kim Ngân, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch.

Tham dự lễ tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh Ngọc Chí).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đầu tư 5 trường còn lại tại các xã Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô (đợt 2) theo mô hình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở, gắn với việc tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn và thực hiện sắp xếp, điều chuyển học sinh từ các trường hiện có, giảm điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung, với quy mô học sinh các trường được xác định phù hợp với điều kiện từng địa phương, khoảng 700-1.600 học sinh/trường. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng 5 trường trên 1.116 tỷ đồng.

Cùng ngày, TP Huế cũng khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.

Tại xã A Lưới 1, dự án có tổng mức đầu tư 245,75 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh. Trường tại xã A Lưới 2 có vốn đầu tư hơn 209 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 1.220 học sinh. Trong khi đó, trường tại xã A Lưới 5 có tổng mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng, phục vụ khoảng 786 học sinh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình, địa phương đang triển khai 5 trường học tại các xã biên giới để phục vụ con em đồng bào. Dự kiến 2 trường hoàn thành vào giữa năm 2026, 3 trường còn lại hoàn thành trong năm 2027.

Cũng trong sáng 19/3, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã vùng biên thuộc chương trình “Xây dựng 100 trường học vùng biên” do Chính phủ phát động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thu Thảo)

10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được triển khai tại các xã: Nhi Sơn, Hiền Kiệt, Sơn Điện, Mường Mìn, Trung Lý, Tam Chung, Tén Tằn, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu. Đây là các công trình có ý nghĩa lớn, không chỉ giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp mà còn mở ra cơ hội học tập ổn định, lâu dài cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng trong sáng 19/3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ động thổ trường nội trú liên cấp ở xã biên giới Ea Bung. Trước đó 4 trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh này đã được khởi công, xây dựng. Dự lễ động thổ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Dự án trường nội trú liên cấp xã Ea Bung có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 6 ha tại thôn 1, xã Ea Bung. Sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của hơn 1.290 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Cùng với 16 địa phương trên cả nước, tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm 2026 tại các xã: Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Thu Lũm, Pa Ủ và Mù Cả.

Sau giai đoạn 1 khởi công 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới năm 2025, chương trình xây dựng trường học cho các xã biên giới đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai trên diện rộng. Nhiều địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng từ năm học 2026 - 2027.

Nhóm PV