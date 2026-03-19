Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công ở điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Về triển khai dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngày 9/11/2025, đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp đã được tổ chức khởi công. Lũy kế đến cuối năm 2025, có 108 trường đã được khởi công xây dựng, trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 31/1 vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Đăng. Ảnh: TTXVN

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tiếp tục được tổ chức.

Như vậy, có tổng số 229 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh ở 229 xã biên giới đất liền.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Theo Thủ tướng, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng nghị định về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp.

Đủ trường cho trẻ em đi học từ mẫu giáo đến hết lớp 12

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Tổng Bí thư khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Thiếu nhi dân tộc tỉnh Lạng Sơn chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới. Ảnh: TTXVN

Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này.

Tổng Bí thư lưu ý việc thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát phải thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân các xã cần tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, trước hết là quan tâm để tất cả học sinh đều được đến trường và học tập trong môi trường đầy đủ.

Ngành Giáo dục và đào tạo phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, ngành cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh.

Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” ấm áp cho các em, bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình.

Theo Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền và nhân dân, ngành Giáo dục và đào tạo đã làm được nhiều việc đáng hoan nghênh. Việc đầu tiên là thống nhất chủ trương miễn, giảm học phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các cháu đều được đến trường. Cùng với đó, đã có một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng trong toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2. Ảnh: Nhật Bắc

Học sinh đến trường đã có thể được học hát, biểu diễn nghệ thuật, luyện tập thể dục thể thao, vui chơi. Nhiều trường có thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng học STEM, có sân vận động, bể bơi...

Tổng Bí thư cho rằng có nhiều trường, nhiều lớp, nhiều thầy cô giáo thì học sinh sẽ đều được đến trường, ai cũng được học tập bình đẳng, công bằng. Việc này giúp giảm áp lực cho ngành giáo dục, cho phụ huynh và học sinh.

“Nếu đã đủ trường, đủ lớp thì sẽ giảm bớt áp lực thi cử... Bây giờ phải làm sao giảm áp lực thi cử, nhất là khi chuẩn bị vào năm học mới. Khi đủ trường, đủ lớp thì mọi cháu đều được đến trường. Chủ trương của chúng ta là phổ cập giáo dục phổ thông, các cháu phải được học tập. Nhà nước, ngành giáo dục, các địa phương phải lo đủ trường cho các cháu”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, các cháu học giỏi phải tiếp tục được khuyến khích bồi dưỡng học giỏi hơn, các cháu chưa giỏi phải được tạo điều kiện, được chăm lo để học giỏi, tiến bộ bằng các bạn khác. Ông chia sẻ "đây là yêu cầu của chúng ta", "không phải học chưa giỏi, thi không đỗ thì lại không được đi học, điều đó rất bất cập".

Sau khi hoàn thành 248 trường ở biên giới, Tổng Bí thư cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành các trường cho các cháu ở xã hải đảo, các đặc khu...

Ngay cả các vùng đô thị, thành phố trong toàn quốc cũng phải đủ trường, đủ lớp cho các cháu đi học từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12.

Tổng Bí thư hoan nghênh TP Hà Nội và TPHCM đã triển khai kế hoạch phát triển trường học, trong đó Hà Nội thông qua kế hoạch phát triển, xây dựng thêm 1.000 ngôi trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, động thổ. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư nêu rõ những ngôi trường sẽ trở thành những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai của vùng biên cương Tổ quốc.