Sáng 13/2, Không gian hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Với chủ đề xuyên suốt hướng tới một "mùa xuân của kỷ nguyên mới", Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa tuyệt vời giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ năm nay chính là sự hội ngộ, quy tụ của hơn 300 gốc đào các loại, từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên, được sưu tầm từ các tỉnh, thành miền Bắc, trong đó có 85% là đào quý đến từ những "thủ phủ" hoa danh tiếng nhất Hà Nội như: Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên.

Đây cũng là dịp hiếm có để công chúng chiêm ngưỡng những “tác phẩm” đào nghệ thuật độc đáo đến từ khắp mọi miền, như đào bích Hải Dương, đào phai Nam Định, đào bạch, đào lục bình Lạng Sơn, cùng các giống quý như nhất chi mai, đào thất thốn, đào Sa Pa, Mộc Châu.

Điểm nhấn trung tâm là cụm đại cảnh bộ chữ 2026 với chủ đề 'Mùa xuân của kỷ nguyên mới'. Với thiết kế đầy kiêu hãnh mô phỏng hình dáng chú ngựa đang phi nước đại, công trình không chỉ là một biểu tượng thẩm mĩ mà còn khơi dậy niềm tin về sự bứt phá, vươn mình mãnh liệt của thủ đô, của đất nước trong vận hội mới.

Hai con rồng kết từ hoa và trái cây, mang ý nghĩa tôn vinh vua Lý Thái Tổ, biểu tượng Thăng Long - Hà Nội. Tác phẩm đặt dưới chân tượng nhấn mạnh ý nghĩa “rồng bay lên”, tượng trưng cho sự phát triển, hưng thịnh của đất nước.

Trong cùng không gian, gần 300 cây quất tạo hình nghệ thuật được sưu tầm từ Quảng Bá, Tứ Liên, Nam Định và hai cây quýt cổ chu sa từ Hưng Yên, tạo dáng kỳ công, cũng được giới thiệu dịp này.

Hơn 10 nghệ nhân tài hoa đến từ Nhật Tân và Nam Định đã trực tiếp tham gia vào quá trình thẩm định, lựa chọn khắt khe từng gốc đào cổ, quất cảnh.

Tại đây, các nghệ nhân cũng kiến tạo 4 cụm tiểu cảnh mang sắc xuân đầy chất thơ lấy cảm hứng từ bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Sự kết hợp giữa hoa và những bức họa của họa sĩ nổi tiếng Phong Hoàng cùng những lời thơ tinh tế đã tạo nên một khoảng lặng nhẹ nhàng, giúp con người chạm vào hương xuân và giữ gìn nếp chơi Tết thanh lịch của người Tràng An.

Bên cạnh khu vực triển lãm đào quất ấn tượng, Không gian hoa xuân Lý Thái Tổ còn có sự hội ngộ của những loài hoa truyền thống như: thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo… Tất cả kiến tạo nên một không gian hoa xuân đậm sắc màu văn hóa cổ truyền dân tộc.

Hai bạn trẻ Diễm Quỳnh và Thùy Dung diện áo dài đến chụp ảnh tại Không gian hoa xuân. Tại đây có khá nhiều góc check-in đắt giá. "Tôi thực sự choáng ngợp trước quy mô của không gian hoa năm nay. Đây chắc chắn là điểm check-in ấn tượng nhất Hà Nội", Quỳnh chia sẻ.

Gia đình anh Simon và chị Trần Thị Thu Hiền vừa từ Hà Lan về Việt Nam ăn Tết, khi biết tin đã ăn mặc thật đẹp và đến Công viên Lý Thái Tổ dạo chơi, chụp ảnh với hoa đào và các tiểu cảnh.

Khách đến dạo chơi tại đây còn có thể xin chữ thư pháp nhân dịp năm mới. Không gian hoa xuân sẽ kéo dài đến hết ngày 3/3 (tức Rằm tháng Giêng Âm lịch).