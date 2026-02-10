Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trong buổi khai mạc khánh thành cụm linh vật xuân Bính Ngọ, chiều 9/2.

Cụm Linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được tiếp biến từ Tinh thần: Thánh Gióng - Đất Võ - Đại Ngàn, lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền đất võ trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ và Đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ với ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.

Hình tượng linh vật ngựa được xây dựng hòa quyện giữa truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và vùng đất Gia Lai. Trong đó ý tưởng thiết kế lấy màu nâu đỏ của đất bazan hòa màu xanh của núi rừng và sắc vàng ấm áp của ánh nắng trên gợn sóng trùng điệp của Biển Đông tạo nên một tổng thể hài hòa.

Hình tượng 8 con ngựa, mỗi bên 4 con trong nhiều dáng chuyển động, từ hai hướng quy tụ lại, kết hợp với tạo hình cây cầu phía trên được thiết kế theo phong cách hiện đại, thể hiện sự kết nối hai vùng đất Bình Định – Gia Lai cũ, hình thành tỉnh Gia Lai mới.

Trong đó, linh vật ngựa chính của công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng, có tổng chiều cao hơn 9m, với cơ bắp rắn chắc, toát lên uy lực và khí thế bách chiến bách thắng, được tạo hình như đang vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya.

Bên trái là cụm tạo hình “Biển xanh hội tụ” với hình ảnh cá voi đùa vui giữa sóng nước với các lớp sóng biển cách điệu cùng những con thuyền vươn khơi. Bên phải là cụm “Tinh hoa đại ngàn” với tạo hình núi rừng hùng vĩ kết hợp hình tượng cồng chiêng, đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên.

Không gian phía sau cụm linh vật chính được bố trí các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước và bong bóng khói, làm tăng thêm vẻ lung linh cho hình tượng phi thuyền cùng chú ngựa cách điệu thành phi hành gia bay vào vũ trụ, thể hiện khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay.

Phía bên trái cụm linh vật chính là hình tượng chú voi chiến binh cùng những chú ngựa lính được thể hiện cách điệu sinh động hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn.

Chú ngựa cầm iPhone 17 Series là một trong những linh vật thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Việc lựa chọn hình tượng ngựa thể hiện theo phong cách trẻ trung, hiện đại cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc làm mới không gian Tết, hướng tới sự gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.