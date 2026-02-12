Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ diện những bộ trang phục nổi bật, tạo dáng giữa không gian rực rỡ sắc xuân tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng.

Nhóm bạn trẻ Hà Vân rạng rỡ trong tà áo dài, ghi lại khoảnh khắc bên hình ảnh tái hiện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt - điểm nhấn nổi bật của đường hoa năm nay.

Tác phẩm được gia công công phu, tái hiện khoảnh khắc người anh hùng làng Gióng cưỡi ngựa sắt bay lên trời sau khi đánh tan giặc Ân. Hình ảnh ngựa tung vó, bờm và đuôi được tạo hình mạnh mẽ, làm bật lên khí thế hào hùng của truyền thuyết dân gian.

Một gia đình du khách nước ngoài lựa chọn diện áo dài đỏ truyền thống, hào hứng ghi lại khoảnh khắc bên linh vật ngựa trước thềm năm mới.

Đường hoa trải dài khoảng 700m, quy tụ hàng loạt tiểu cảnh văn hóa, linh vật và không gian du xuân đặc sắc.

Xung quanh khu vực trung tâm, nhiều tiểu cảnh linh vật ngựa được bố trí dọc tuyến tham quan, thuận tiện cho người dân check-in.

Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống như lũy tre, làng, đồng ruộng với thiết kế đương đại mang đến diện mạo vừa gần gũi, vừa mới mẻ cho đường hoa "khu nhà giàu".

Thanh Trâm cùng nhóm bạn dạo bước và chụp ảnh tại đường hoa. “Thời tiết đẹp quá, tôi thấy đường hoa năm nay rất sinh động”, cô chia sẻ khi tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc giữa không gian ngập tràn sắc xuân.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng chính thức khai mạc vào 18h ngày 11/2 (tức 24 tháng Chạp) và mở cửa tự do đến hết ngày 20/2 (mùng 4 Tết).