Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mang chủ đề ''Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình'' được thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TPHCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại cổng chào gần UBND TPHCM, linh vật ngựa màu vàng là điểm nhấn nổi bật của đường hoa. Mô hình cao 11m (tính cả bệ đỡ) được thiết kế theo hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời. Nghệ nhân gắn mô-tơ bên trong để linh vật ngựa có thể cử động đầu và chân, chào đón du khách.

Ở giữa đường hoa, đại cảnh “Nhất mã thong dong” gây ấn tượng với mô hình ngựa cao gần 7m làm bằng chất liệu tre đan thân thiện môi trường.

Công nhân gắn các giỏ hoa lan trang trí đại cảnh “Nhất mã thong dong”.

Đại cảnh "Lý ngựa ô" được tạo hình sinh động, tái hiện nét văn hóa Nam Bộ. Bề mặt linh vật có hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng bắt mắt.

Điểm nhấn khác của đường hoa là mô hình đèn kéo quân cao hơn 6m thuộc đại cảnh "Rực rỡ miền ký ức". Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.

Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" cao 6,4m được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Mô hình có hiệu ứng sơn chuyển màu tạo sắc thái thay đổi theo góc nhìn của du khách.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là công trình sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại.

Lần đầu tiên sau 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ ứng dụng công nghệ mapping, trình chiếu hình ảnh trên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Khi thành phố lên đèn, đường hoa trở nên lung linh với các hiệu ứng ánh sáng.

Phía cuối đường hoa, đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” quy tụ 9 ngựa phi nước đại. Trong đó, 3 ngựa chính tượng trưng cho sức mạnh hợp nhất của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức phục vụ người dân và du khách tham quan từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).