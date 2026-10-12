Triển lãm "Các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trên thế giới" do Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phối hợp Nhóm bạn hữu Carlo Acutis Sài Gòn tổ chức, thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Bộ sưu tập ghi lại 154 cuộc hiện ra tại 40 quốc gia, trong đó có La Vang (Việt Nam). Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm giúp người tham quan tìm hiểu về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, đồng thời đưa nội dung đến gần hơn với người trẻ và trẻ em.