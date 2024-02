Rõ ràng, đầu xuân năm mới mà đã bị giữ ô tô, tước bằng lái và bị phạt đến vài chục triệu đồng là điều không ai mong muốn. Do vậy, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nâng chén rượu, cốc bia.

Dịp đầu xuân năm mới, mọi người thường chúc nhau chén rượu, ly bia khi đến nhà nhau chúc Tết hoặc trong mỗi bữa cơm đoàn tụ. Thế nhưng, nếu sau đó bạn phải lái xe thì nên nói ‘không’ với bia rượu, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, lại vừa tránh bị CSGT phạt nặng.

4. Không thắt dây an toàn

Dây an toàn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính mạng của tài xế cũng như đối với tất cả người ngồi trên xe trong những tình huống phanh gấp, va chạm,...

Theo khoản 3, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi "Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy", sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, chính hành khách khi ngồi trên xe đang chạy không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) cũng bị phạt tiền từ 300-500 nghìn đồng với mỗi người theo khoản 5 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.