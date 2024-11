An Giang là một trong những tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý chăn nuôi và thú y, từ đó giúp ngành chăn nuôi của tỉnh đạt những bước phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý.

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”, thời gian qua, tỉnh An Giang đã tích cực ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành chăn nuôi giúp quản lý một cách chặt chẽ, khoa học và chính xác hơn. Từ đó, nhanh chóng phát hiện bất thường về dịch bệnh, tình hình sản xuất chăn nuôi, tiêu thụ trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào chăn nuôi còn giúp tiết kiệm sức lao động của con người, đồng thời giảm đáng kể chi phí sản xuất và nâng cao lợi nhuận.

Từ tháng 9/2020, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang đã bắt đầu phối hợp với VNPT An Giang xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang theo công nghệ 4.0.

Việc ứng dụng phần mềm công nghệ 4.0 này vào quản lý chăn nuôi bước đầu đã tạo nhiều tín hiệu tích cực. Các thông tin về số lượng các hộ, trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, hộ hay cơ sở kinh doanh giống vật nuôi, cơ sở ấp nở… trên địa bàn cấp xã, cấp huyện đều được cập nhật và được lưu trên hệ thống để Chi cục Chăn nuôi và Thú y có thể cập nhật báo cáo Sở NN-PTNT, UBND tỉnh An Giang, Bộ NN-PTNT và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm vào phần mềm sẽ là bước đi quan trọng, giúp địa phương quản lý công tác chăn nuôi một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ hỗ trợ kịp thời người dân trong việc kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu vững chắc.

Với những thông tin này, cơ quan quản lý có thể nhanh chóng cung cấp dữ liệu cần thiết để phát triển chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Sự chủ động trong việc quản lý sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, từ đó thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển bền vững.