Nằm gần hồ Tây còn có Trường THPT Chu Văn An (phường Thụy Khuê, Tây Hồ) tiền thân là Collège du Protectorat (trường Trung học Bảo hộ) do chính quyền Pháp xây dựng năm 1908. Do trường được xây dựng trên đất làng Thụy Khuê (thời Hậu Lê là nơi đặt điện Thụy Chương) ở vùng Kẻ Bưởi, ven hồ Tây, người dân vẫn gọi là trường Bưởi. Đây là một trong những trường phổ thông lâu đời và giàu truyền thống nhất Việt Nam.