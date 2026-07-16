PGS.TS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, trước đây, khoảng 3/4 số bệnh nhân đến viện khi bệnh ở giai đoạn muộn. Hiện nay, tình hình đã đảo chiều khi khoảng 3/4 số trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm. Nhờ đó, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam tiệm cận các nước phát triển, đạt khoảng 85-90%.

Một trong những thay đổi lớn nhất của điều trị ung thư vú hiện nay là y học không còn coi tất cả bệnh nhân là một nhóm giống nhau.

Theo bác sĩ Quang, những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch và sinh học phân tử giúp bác sĩ hiểu sâu hơn về từng khối u. Từ đó, người bệnh được phân nhóm chính xác và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp với đặc điểm sinh học riêng của mình.

"Đánh giá chính xác để điều trị chính xác" đang trở thành nguyên tắc cốt lõi trong điều trị ung thư vú hiện đại. Không chỉ xác định giai đoạn bệnh, bác sĩ còn đánh giá các dấu ấn sinh học, thụ thể nội tiết, HER2 và nhiều yếu tố khác để lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho từng người bệnh.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, mỗi bệnh nhân đều được hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của bác sĩ ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, phẫu thuật ung thư vú, y học hạt nhân và nhiều chuyên ngành khác nhằm xây dựng chiến lược điều trị phù hợp nhất.

Theo PGS Phương, tùy từng giai đoạn, người bệnh có thể được phẫu thuật ngay từ đầu hoặc điều trị tân bổ trợ bằng hóa trị, thuốc đích hay miễn dịch để thu nhỏ khối u trước khi phẫu thuật.

Trong số những tiến bộ nổi bật, điều trị nhắm trúng đích được xem là bước ngoặt lớn, đặc biệt với nhóm bệnh nhân HER2 dương tính hay gặp ở phụ nữ trẻ và thường có tiên lượng xấu, di căn và tử vong nhanh.

PGS Phương cho biết, sự xuất hiện của liệu pháp nhắm trúng đích kép với Trastuzumab và Pertuzumab nâng cao tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học, đồng nghĩa với việc sau điều trị có những bệnh nhân không còn ghi nhận tế bào ung thư trong mẫu bệnh phẩm phẫu thuật.

Không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, công nghệ mới còn cải thiện trải nghiệm của người bệnh. Nếu trước đây hai loại thuốc phải truyền tĩnh mạch kéo dài thì hiện nay đã được tích hợp trong một chế phẩm tiêm dưới da.

“Bệnh nhân trước phải nằm viện, truyền thuốc nhiều giờ thì nay chỉ cần đến viện làm xét nghiệm, tiêm thuốc trong 5-8 phút, theo dõi khoảng 30 phút là có thể về nhà và sinh hoạt bình thường”, PGS Phương chia sẻ.

Theo các chuyên gia, đây là minh chứng cho xu hướng điều trị hiện đại: không chỉ kéo dài thời gian sống mà còn giúp người bệnh sống thuận tiện và thoải mái hơn.

Bác sĩ Quang cho biết, nhờ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, tác dụng phụ đã giảm đáng kể so với trước đây. Bên cạnh đó, phẫu thuật tạo hình và tái tạo vú ngày càng được ứng dụng rộng rãi, giúp người phụ nữ giữ được hình thể, sự tự tin và ổn định tâm lý sau điều trị.

PGS Phương cũng cho biết tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ung bướu phối hợp với chuyên khoa phẫu thuật tạo hình để tái tạo tuyến vú cho người bệnh khi cần thiết. Điều này giúp bệnh nhân không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn tự tin hơn trong cuộc sống sau điều trị.

Theo các chuyên gia, mục tiêu của điều trị ung thư vú ngày nay không còn đơn thuần là kéo dài sự sống. Người bệnh cần được chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và khả năng hòa nhập trở lại cuộc sống thường ngày.

Bác sĩ Quang nhấn mạnh, thành công trong điều trị không đến từ một loại thuốc hay một bác sĩ đơn lẻ mà là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành khác nhau để mang lại kết quả tối ưu cho người bệnh.

Nhờ những bước tiến trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị, ung thư vú đang dần thay đổi từ căn bệnh gieo rắc nỗi sợ hãi thành bệnh lý có thể kiểm soát hiệu quả. Với nhiều phụ nữ, chẩn đoán ung thư vú hôm nay không còn là dấu chấm hết bởi họ vẫn có cơ hội bình phục, khỏe mạnh trở lại.

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