Ông M.H.T (72 tuổi, ở Đắk Lắk) đến bệnh viện thăm khám sau khoảng 10 ngày ăn uống kém, đi ngoài khó. Kết quả nội soi tiêu hóa và các thăm dò chuyên sâu cho thấy bệnh nhân có khối u đại tràng đã di căn đến phúc mạc, cột sống và hạch ổ bụng.

Điều đáng chú ý là trước khi nhập viện, người bệnh vẫn sinh hoạt gần như bình thường và không có triệu chứng bất thường rõ rệt. Tình trạng ăn uống kém chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn nên gia đình cho rằng đây là biểu hiện tuổi tác hoặc thay đổi thời tiết.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Văn Hải - chuyên khoa nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM), ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm.

Bác sĩ Hải nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Người bệnh có thể chỉ xuất hiện những biểu hiện mơ hồ như rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, táo bón, tiêu chảy kéo dài hoặc thay đổi thói quen đi tiêu. Chính vì triệu chứng không điển hình nên nhiều trường hợp chủ quan, không đi khám sớm.

Một trong những tổn thương thường gặp ở đường tiêu hóa là polyp đại trực tràng. Phần lớn polyp là lành tính nhưng một số loại có khả năng tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Quá trình từ polyp đến ung thư thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Ở giai đoạn đầu, tổn thương chỉ khu trú ở lớp niêm mạc nên hầu như không gây triệu chứng. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường hoặc chỉ gặp những rối loạn tiêu hóa thoáng qua, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Đặc biệt, những polyp có kích thước lớn hoặc xuất hiện tình trạng loạn sản tế bào được xem là tổn thương tiền ung thư, cần được theo dõi và can thiệp sớm để hạn chế nguy cơ chuyển thành ác tính.

"Nhiều trường hợp polyp được phát hiện tình cờ thông qua nội soi khi người bệnh chưa có biểu hiện lâm sàng đáng chú ý. Một số polyp, đặc biệt polyp tuyến kích thước lớn hoặc có loạn sản, được xem là tổn thương tiền ung thư cần được theo dõi, xử lý sớm để hạn chế nguy cơ tiến triển ác tính", bác sĩ Hải.

Theo bác sĩ Hải, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện từ sớm. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi xuất hiện biến chứng hoặc các triệu chứng nặng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Ngoài ra, lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, ít rau xanh được xem là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Hải khuyến cáo, người từ 45 tuổi trở lên, người có tiền sử polyp đại trực tràng, thường xuyên rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc có người thân mắc ung thư đường tiêu hóa nên chủ động tầm soát định kỳ. Nội soi tiêu hóa hiện là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm polyp và các tổn thương tiền ung thư ngay từ khi chưa có triệu chứng, qua đó nâng cao cơ hội điều trị thành công và giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư.