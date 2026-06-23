Hơn 3 thập kỷ sống khỏe sau ung thư vú

Năm 1992, bà T.T.T (sinh năm 1958 ở Ninh Bình) được chẩn đoán mắc ung thư vú. Khi đó, bà đang nuôi con nhỏ và trong bối cảnh y học khi đó còn nhiều hạn chế, thông tin này khiến bà và gia đình vô cùng lo lắng.

Trải qua phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, bà kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị, từng bước vượt qua bệnh tật. Sau điều trị, bà duy trì lối sống lành mạnh và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nhớ lại hành trình đã qua, bà T. chia sẻ thời điểm phát hiện bệnh, con bà mới 6 tháng tuổi. Đến nay, sau 34 năm, người con ấy đã trưởng thành và trở thành người đồng hành cùng mẹ trong những lần đi khám lại sức khỏe. Tấm thẻ ra viện từ năm 1993 vẫn được bà T. giữ cẩn thận, nó như một lời nhắc nhở về biến cố sức khỏe bà đã từng trải qua.

Tấm thẻ ra viện đã được bà T. giữ cẩn thận suốt 33 năm qua. Ảnh: BNCC.

Các bác sĩ Bệnh viện K đánh giá trường hợp của bà T. là một trong những bệnh nhân có thời gian sống khỏe mạnh rất dài sau điều trị ung thư.

Gần đây, khi xuất hiện các triệu chứng liên quan đến đường tiết niệu, bà T. không chủ quan mà chủ động đi khám. Kết quả cho thấy bà mắc ung thư bàng quang giai đoạn sớm.

Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bà có nguy cơ cao mắc ung thư biểu mô tại chỗ của bàng quang, chưa ghi nhận di căn hạch hay các cơ quan xa.

Việc điều trị đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng bởi bệnh nhân đã lớn tuổi, đồng thời có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, hen phế quản, viêm gan B và tiền sử ung thư vú.

Sau khi được đánh giá toàn diện chức năng tim mạch và tình trạng sức khỏe, các bác sĩ xác định bà đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật. Nhờ được phát hiện ở giai đoạn sớm, các bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn.

Tại Bệnh viện K, bà T. được phẫu thuật nội soi cắt bỏ hoàn toàn các tổn thương trong bàng quang. Trong đó có một khối u ở đáy phải bàng quang kích thước khoảng 0,5cm và một khối u ở thành trái bàng quang kích thước khoảng 1x4cm.

Các bác sĩ tư vấn cho bà T. trong lần đến Bệnh viện K khám bệnh. Ảnh: T.H

Các bác sĩ chỉ định bơm hóa chất Gemcitabine trực tiếp vào bàng quang liên tục trong 6 tuần nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại, đồng thời giảm nguy cơ tái phát. Phương pháp này giúp thuốc tác động tại chỗ, hạn chế các tác dụng phụ thường gặp của hóa trị toàn thân.

Hiện tại, sau đợt điều trị đầu tiên, bà T. dung nạp thuốc tốt, sức khỏe ổn định và tinh thần lạc quan. Dự kiến người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị duy trì trong khoảng 3 năm tới.

Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm ngày càng tăng

Từ trường hợp của bà T, các bác sĩ Bệnh viện K khẳng định việc tái khám định kỳ, tầm soát theo hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi sát những thay đổi bất thường của cơ thể là rất quan trọng.

Nhiều bệnh ung thư nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả hơn, giảm mức độ can thiệp và cải thiện tiên lượng sống. Ngược lại, khi bệnh được phát hiện muộn, quá trình điều trị thường phức tạp, kéo dài và tốn kém hơn.

PGS.TS Lê Hồng Quang - Trưởng khoa ngoại vú Bệnh viện K - cho biết kết quả điều trị ung thư vú ở Việt Nam đã tiệm cận với thế giới, tỉ lệ sống thêm từ 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh đạt 85-90%, nhiều bệnh nhân đã sống thêm trên 30 năm.

Theo bà T. tuân thủ tái khám cũng là cách tốt nhất phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Ảnh: T.H.

Theo PGS Quang, ghi nhận thực tế điều trị cho thấy có nhiều người bệnh quay lại viện khám bởi bệnh lý khác, không phải do ung thư vú, điều đó cho thấy bệnh ung thư vú đã được điều trị khỏi.

PGS Quang cho biết thêm, một tín hiệu đáng mừng là tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm ngày càng tăng. Nếu trước đây khoảng 3/4 bệnh nhân đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn thì hiện nay khoảng 3/4 trường hợp được chẩn đoán ngay từ giai đoạn sớm, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống.

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