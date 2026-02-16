1. Văn khấn cúng giao thừa gia tiên và thần linh trong nhà

Ảnh minh họa: Bùi Hiền

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài tân đương niên Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí thần quan, Địa mạch thần quan, Ngũ phương Long mạch linh thần, Trung ương linh thần, Thanh long linh thần, Chu tước linh thần, Huyền vũ linh thần, Bạch hổ linh thần cai quản.

Con kính lạy Ngũ phúc gia thần Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ thần, Khang thần, Ninh thần.

Con kính lạy ngài Bản xứ thần linh Thổ địa.

Con kính lạy các ngài Địa Chúa Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản trong khu vực này.

Con kính lạy các cụ cao tằng Tổ khảo, cao tằng Tổ tỷ, thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại dòng họ...

Nay là giờ phút giao thừa năm... là ngày... tháng... năm ...

Gia đình chúng con cư ngụ tại địa điểm...

Tín chủ đệ tử con là trạch chủ... sinh niên..., cùng phụ chủ (vợ)… sinh niên..., trưởng nam… sinh niên..., thứ nữ… sinh niên...

Hôm nay chúng con sắm sanh phẩm vật, trước linh vị kính trình cộng đồng chư vị linh thần cai quản ngôi nhà của chúng con, đồng kính cộng đồng gia tiên dòng họ... giá lâm trước ban án thờ thụ hưởng lễ vật và các phẩm cúng dâng bày và chứng cho tấm lòng thành của toàn gia con.

Chúng con kính xin cộng đồng chư vị linh thần cùng cộng đồng gia tiên phù hộ cho toàn gia con: minh niên khang thái, trú dạ cát tường, độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc, am phù - dương trợ, sở nguyện tòng tâm, 4 mùa không hạn ách nào xâm, 8 tiết có điềm lành tiếp ứng, vạn sự hanh thông.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)