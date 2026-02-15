Tết Nguyên đán là gì?

Tết Nguyên đán (hay còn gọi là Tết cả, Tết ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền) là dịp lễ cổ truyền quan trọng nhất trong năm của người Việt, đánh dấu sự kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới theo âm lịch.

Trong đó, “Tết” là cách đọc âm Hán – Việt của chữ “tiết”. Còn chữ “Nguyên đán” có nghĩa là "buổi sáng đầu tiên của năm", thể hiện sự khởi đầu, hy vọng cho một chu kỳ mới về thiên nhiên và cuộc sống.

Thời gian diễn ra tết Nguyên đán thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch, tùy thuộc vào chu kỳ của Mặt Trăng.

Đối với người Việt Nam, tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Đây là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây và thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình.

Tết Nguyên đán còn là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, chứa đựng giá trị tâm linh và tình cảm sâu sắc của người Việt.

Năm 2026, tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ ngày 17/02/2026 dương lịch, tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ.