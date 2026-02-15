Tết Nguyên đán (hay còn gọi là Tết cả, Tết ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền) là dịp lễ cổ truyền quan trọng nhất trong năm của người Việt, đánh dấu sự kết thúc năm cũ và khởi đầu năm mới theo âm lịch.
Trong đó, “Tết” là cách đọc âm Hán – Việt của chữ “tiết”. Còn chữ “Nguyên đán” có nghĩa là "buổi sáng đầu tiên của năm", thể hiện sự khởi đầu, hy vọng cho một chu kỳ mới về thiên nhiên và cuộc sống.
Thời gian diễn ra tết Nguyên đán thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch, tùy thuộc vào chu kỳ của Mặt Trăng.
Đối với người Việt Nam, tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Đây là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây và thể hiện sự gắn kết trong cộng đồng, gia tộc và gia đình.
Tết Nguyên đán còn là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, chứa đựng giá trị tâm linh và tình cảm sâu sắc của người Việt.
Năm 2026, tết Nguyên đán sẽ bắt đầu từ ngày 17/02/2026 dương lịch, tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ.
Năm 2026 theo âm lịch sẽ là năm Bính Ngọ (tuổi Ngựa, mệnh Thiên Hà Thủy – nước trên trời), sẽ bắt đầu từ ngày 17/02/2026 và kết thúc vào ngày 5/02/2027.
Đây là năm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt xét theo cả phong thủy, văn hóa và tâm linh.
Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), cho biết theo cách tính của lịch Can Chi truyền thống, năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức là năm con Ngựa.
Đây là loài vật đại diện cho sức bền, sự kiên nhẫn và khả năng bứt phá mạnh mẽ trong cuộc sống.
Chuyên gia Phạm Đình Hải cho biết, xét theo Thiên Can, năm 2026 là năm Bính, thuộc hành Hỏa trong ngũ hành.
Thiên can Bính thường tượng trưng cho sự sáng sủa, nhiệt tình và hào sảng, giống như ánh Mặt Trời. Người mang thiên can này thường có tố chất lãnh đạo, dễ truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh.
Xét theo Địa Chi, năm 2026 là năm Ngọ, cũng thuộc hành Hỏa. Khi cả Thiên Can và Địa Chi đều mang hành Hỏa, năm này được cho là có nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhiều chuyển động và biến đổi. Hình ảnh tượng trưng là “ngựa lửa” dũng mãnh, luôn tiến về phía trước và sẵn sàng chinh phục mục tiêu lớn.
Tuy nhiên, theo quy luật nạp âm, năm 2026 lại mang mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy (nước trên trời) – một trong bốn nạp âm của hành Thủy. Thiên Hà Thủy gợi hình ảnh dòng nước mưa từ trời cao, mạnh mẽ, rộng lớn và có khả năng thích ứng cao.
Khác với nước sông hay nước biển, Thiên Hà Thủy được xem là nguồn nước “nuôi dưỡng”, không bị Thổ khắc chế mà còn giúp đất đai trở nên màu mỡ.
Vì vậy, người sinh năm 2026 thường được cho là năng động, thông minh, có tầm nhìn xa, thích nghi nhanh với môi trường và xu hướng mới, đồng thời sống rộng lượng và bao dung.