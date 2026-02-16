Đi lễ chùa vào đêm giao thừa để dâng hương lễ Phật, cầu bình an, may mắn tài lộc trong năm mới là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Việt.

Khi đến chùa cầu bình an, may mắn, tài lộc trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người có thể tham khảo bài văn khấn giao thừa tại chùa được Đại đức Thích Đạo Thịnh, Trụ trì chùa Khai Nguyên (Hà Nội) biên soạn, giới thiệu dưới đây.

Ảnh minh họa: Chùa Khai Nguyên

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Con kính lạy mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh tăng.

Con kính lạy Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính lạy Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con kính lạy các vị chư Thiên, chư Thần, Hộ Pháp.

Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, giờ giao thừa đón mừng năm mới Bính Ngọ.

Tín chủ con là:...

Ngụ tại:...

Nhân thời khắc giao thừa linh thiêng, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, dâng lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo, trước điện Phật, dốc lòng bái thỉnh.

Cúi xin chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ:

1. Tiêu trừ nghiệp chướng: Giúp gia quyến tiêu trừ tội chướng, phát bồ đề tâm, tu hành theo chánh pháp.

2. Bình an, sức khỏe: Độ cho gia đình bình an, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc.

3. Công việc, tài lộc: Độ cho công việc hanh thông, công danh sự nghiệp vượng tiến, thuận buồm xuôi gió.

4. Quốc thái dân an: Cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa.

Chúng con thành tâm dâng lễ, cúi xin chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám, gia hộ.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, lạy 3 lạy).