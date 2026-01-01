Bộ Công an thông tin về quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô; Hơn 30 phút thực hiện ca thông tim bào thai đầu tiên sau khi Bộ Y tế phê duyệt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội tham gia BCH quân sự cấp xã

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương thực hiện lựa chọn, bổ nhiệm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tương tự như đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương tại Kết luận số 164. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thống nhất quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách…; báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1/2026.