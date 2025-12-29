Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán; Ban Bí thư: Xóa bỏ tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán

Theo nghị quyết, đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm: người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng hưu trí xã hội; trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi. Mức quà tặng là 400.000 đồng/người, bằng tiền. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà. Chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026. Nghị quyết nêu rõ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu toàn bộ kinh phí cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025. Việc tặng quà phải được hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.