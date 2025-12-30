Mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản bị phạt tới 20 triệu đồng; Bộ Tài chính: Đã chuyển đủ hơn 2.500 tỷ đồng tặng quà Tết cho các địa phương… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản bị phạt tới 20 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ 9/2/2026. Đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định 340/2025 quy định, phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các hành vi: không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật…