Ngân hàng Nhà nước đề xuất loạt thay đổi lớn với thị trường vàng; Bộ Công Thương cảnh báo nhóm xe cần lưu ý khi dùng xăng E10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ban Bí thư hướng dẫn mới về thẩm tra lý lịch người vào Đảng

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 06 của Ban Bí thư khóa 13. So với Hướng dẫn số 06, hướng dẫn mới của Ban Bí thư có những quy định chặt chẽ, cụ thể hơn trong việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng cũng như trách nhiệm của các tổ chức đảng có liên quan. Hướng dẫn 01 cũng mở rộng hơn về người cần thẩm tra về lý lịch, trong đó bao gồm người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, người trực tiếp nuôi dưỡng vợ/chồng của người vào Đảng; đồng thời yêu cầu xác định rõ năng lực hành vi dân sự của những người cần thẩm tra. Về phương pháp thẩm tra, Hướng dẫn số 06 trước đây quy định nếu thân nhân người vào Đảng là đảng viên và lý lịch đầy đủ thì “không phải thẩm tra, xác minh”, nhưng Hướng dẫn mới bổ sung nội dung “phải có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên". Việc kiểm soát hồ sơ khi người vào Đảng chuyển cơ quan, đơn vị cũng được quy định cụ thể và chặt chẽ hơn, trong đó nêu rõ thời gian chuyển hồ sơ, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức lễ kết nạp… Liên quan quy định tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt, Ban Bí thư hướng dẫn chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ các điều kiện: Có sức khỏe và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp. Về trình độ học vấn, người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Trung ương, thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học.