Tiếp tục tinh giản biên chế, đề xuất điều chỉnh tiền lương với cán bộ, công chức; Highlands Coffee thông báo ngừng sử dụng sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ tivi, tủ lạnh cho hộ dân bị ảnh hưởng nặng do thiên tai

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7/1 có 34.759 nhà bị hư hỏng đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%; hoàn thành việc xây dựng lại 1.046 nhà trong tổng số 1.597 nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, đạt 65,5%; đang tiếp tục tập trung xây dựng 551 nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1 theo đúng kế hoạch. Thủ tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan, nhất là cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh, thành phố trong khu vực đã tích cực, chủ động vào cuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung". Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tối đa lực lượng, nhất là quân đội, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội (đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh,...) cùng chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân xây dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường để hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung". Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh…) cho những hộ gia đình khó khăn, không có khả năng tự trang bị lại được, nhất là những gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi để mọi người dân được hưởng thụ không khí vui tươi, phấn khởi. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" ngay sau khi hoàn thành chiến dịch (dự kiến trong ngày 15 hoặc 16/1).