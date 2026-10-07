Hà Nội dự kiến phê duyệt quy hoạch 44 xã trong tháng 12; TPHCM xem xét dừng hoạt động kinh tế đêm nếu ảnh hưởng đời sống cư dân… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hà Nội dự kiến phê duyệt quy hoạch 44 xã trong tháng 12

Thông tin về tiến độ triển khai các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phần lớn quy hoạch chung xã đã được bố trí vốn, toàn bộ đã xác định đơn vị tư vấn. Các địa phương đang khẩn trương tổ chức lập, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ. “Mục tiêu là trình thẩm định các quy hoạch chung xã trước ngày 31/10/2026, thẩm định trong tháng 11 và phấn đấu phê duyệt trong tháng 12/2026”, ông Tâm cho hay. Với các quy hoạch phân khu đô thị, một số đồ án đã hoàn thành các bước chuẩn bị, đang được tổ chức thẩm định, trình phê duyệt. Dự kiến trong tháng 10, có 9 quy hoạch phân khu đô thị và một quy hoạch phân khu khu chức năng đủ điều kiện trình phê duyệt. Ông Tâm cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp, cụ thể hóa định hướng phát triển không gian của Thủ đô. Thành phố tập trung vào quy hoạch phân khu đô thị, phân khu khu chức năng, không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chung xã. Theo danh mục đang triển khai, Hà Nội có 125 quy hoạch, gồm 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng, 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, cùng 44 quy hoạch chung xã. “Đến nay, tiến độ triển khai cơ bản theo kế hoạch”, ông Tâm cho hay. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ từng đồ án, ưu tiên hoàn thành những đồ án đã đủ điều kiện và đẩy nhanh các đồ án đang triển khai. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết.