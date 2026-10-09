Bệnh viện Chợ Rẫy, 103 và loạt bệnh viện có giá khám chữa bệnh mới; Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp hưởng chế độ nghỉ việc chưa đúng quy định… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trung ương bầu bổ sung một cục trưởng làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 họp (từ ngày 5-8/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Sau khi bầu bổ sung 1 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 23 thành viên.