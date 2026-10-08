Một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm xử lý nhà, đất dôi dư; Hà Nội tập trung giải quyết loạt vấn đề ‘nóng’ của giáo dục… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương chậm xử lý nhà, đất dôi dư

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký công điện của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tỉnh, thành phố đã rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư. Một số địa phương còn số ít (dưới 100) cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, như: Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng. Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố vẫn còn số lượng lớn (trên 500) cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư. Thủ tướng chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần xử lý ngay đối với các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý không được đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.