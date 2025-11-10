Bộ Chính trị phê duyệt cơ chế đặc biệt với cán bộ tài năng, chuyên gia giỏi; Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm tại dự án xây bệnh viện nghìn tỷ ở Cần Thơ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị phê duyệt cơ chế đặc biệt với cán bộ tài năng, chuyên gia giỏi

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kết luận số 205 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ. Knêu rõ hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Bộ, ngành, địa phương được huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng. Các cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ đáp ứng tiêu chí được xem xét áp dụng cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ. Các đối tượng được tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển vào làm công chức, viên chức là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng các tiêu chí. Bên cạnh đó là nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm, quan trọng, đáp ứng đủ các tiêu chí. Đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước, quốc tế, đồng thời đạt giải cao trong các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế thì thực hiện quy trình xét tuyển. Bộ Chính trị định hướng các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế có thể ký hợp đồng lao động với các cá nhân trên nhằm bảo đảm mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, chất xám.