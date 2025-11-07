Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; Loạt địa phương cán mốc tỷ USD về thu hút vốn đầu tư nước ngoài… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trung ương đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trung ương cũng thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội 14. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội 14 xem xét quyết định. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 14 xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện; khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15 xem xét hoàn chỉnh để trình Đại hội 14 của Đảng.