Nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026; Vết nứt ở hồ có dung tích 1,7 triệu m³ khiến chính quyền Lâm Đồng ra quyết định khẩn cấp… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Khởi công nhà máy điện hạt nhân, đường sắt quốc tế từ đầu năm 2026

Theo Bộ Chính trị, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ, nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ. Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào việc chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (trung tâm tài chính quốc tế, sàn giao dịch tài sản số, sàn giao dịch vàng...). Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026. Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả lĩnh vực, trình hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Bộ Chính trị lưu ý, trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 14.