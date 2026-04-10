Thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mức thuế đối với xăng dầu; Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mức thuế đối với xăng dầu

Sáng 9/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo tờ trình của Chính phủ, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tiếp tục tăng cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành một nghị quyết riêng của Quốc hội về chính sách điều chỉnh một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế TTĐB đối với xăng dầu và nhiên liệu bay theo đề xuất của Chính phủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay với mức thuế suất như đề xuất của Chính phủ, áp dụng từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Dự kiến Chính phủ quyết định điều chỉnh, rút ngắn hoặc kéo dài hiệu lực của nghị quyết; cân nhắc bổ sung quy định trong trường hợp khẩn cấp và giao Chính phủ điều chỉnh mức thuế tại nghị quyết, báo cáo lại Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ sơ dự án nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.