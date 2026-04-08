Công đoàn lấy ý kiến người lao động về hoán đổi lịch nghỉ Giỗ Tổ, 30/4-1/5; Hà Nội, TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội 'chốt' cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới có 17 bộ, ngành

Sáng 7/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 họp riêng dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội đã thông qua cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 và không phải là đại biểu Quốc hội khóa 16. Chính phủ hiện nay có 9 Phó Thủ tướng, trong đó có 2 Phó Thủ tướng trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giữ vai trò Bí thư Trung ương Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 16. 7 Phó Thủ tướng còn lại không tham gia Trung ương khóa 14, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.