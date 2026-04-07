Bộ Tài chính đề xuất kéo dài giải pháp quan trọng để tăng cung xăng dầu; Hà Nội thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ. Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cùng với đó, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật. Theo đề xuất tại dự thảo nghị quyết, áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% đối với 3 mã hàng là nguyên liệu sản xuất xăng, dầu, thay cho mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023 là 5%. Cụ thể, mã hàng 2710.19.20 (Dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (Dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác). Nghị quyết này kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Thời gian áp dụng của Nghị quyết từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30/6/2026. Theo tính toán, dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước thêm trong 2 tháng khoảng 997 tỷ đồng (tổng số giảm thu ngân sách nhà nước khi áp dụng chính sách giảm thuế theo Nghị định số 72/2026 và Nghị quyết này là 2.021 tỷ đồng).