Chính phủ nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng; Bộ GD-ĐT công bố những điều chỉnh về quy định dạy thêm, học thêm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng Lê Minh Hưng được phê chuẩn thêm chức vụ mới

Sáng 8/4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận và báo cáo giải trình, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với 480 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Trong đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Hiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.