Từ 21/5, khai báo lưu trú, tạm trú thực hiện trên nền tảng mới của Bộ Công an; Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập hạt điều trong một tháng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ hướng dẫn xử lý dự án được cấp giấy chứng nhận sai quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Tại nghị định này, Chính phủ đã hướng dẫn xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. Việc rà soát các điều kiện để xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định theo hướng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát sự phù hợp của dự án với các quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp kết quả đánh giá điều kiện và lập hồ sơ trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, hoặc cho phép điều chỉnh mục đích và thời hạn sử dụng đất trong giấy chứng nhận không đúng quy định đối với từng dự án. Với các tỉnh, thành phố tổ chức riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh phân công Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện các nhiệm vụ trên. Với diện tích đất được điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng theo quyết định của UBND cấp tỉnh thì không phải thực hiện điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất.