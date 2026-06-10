Khuyến khích cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương; Hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Quảng Ninh trình Trung ương nhất chậm nhất ngày 5/7… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Khuyến khích cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 183 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Theo quy định mới, về nguyên tắc quản lý biên chế, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Nguyên tắc là giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định trong tháng 10 hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, quy mô, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Việc này phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị... Bộ Chính trị khuyến khích thực hiện cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Bộ Chính trị lưu ý chỉ thực hiện xem xét tăng chỉ tiêu biên chế khi được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô, khối lượng công việc gắn với vị trí việc làm hoặc thiếu biên chế so với định mức quy định. Việc thực hiện giảm biên chế theo quy định hoặc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tổ chức, giảm chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ tài chính.