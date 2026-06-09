Chính phủ yêu cầu tính toán kỹ việc điều chỉnh giá điện, khám bệnh, giáo dục; Đánh giá toàn diện nguồn tư liệu về khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ yêu cầu tính toán kỹ việc điều chỉnh giá điện, khám bệnh, giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Nghị quyết phiên họp nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu... Chính phủ lưu ý việc điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Việc quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả. Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý. Các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.