Hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở; Trưởng điểm thi trường chuyên Tuyên Quang chỉ đạo giám thị hướng dẫn thí sinh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ yêu cầu sáp nhập xã, phường theo chủ trương của Bộ Chính trị

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%. Chính phủ đề ra nhiệm vụ khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của toàn bộ ngành, lĩnh vực, địa phương. Cùng với quản lý chặt chẽ tài chính - ngân sách nhà nước, Chính phủ lưu ý cần chống thất thu, lạm thu, nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ; chống chuyển giá và lãng phí. Chính phủ chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập các bộ, ngành, địa phương, tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. "Sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp", nghị quyết của Chính phủ nêu. Với an sinh xã hội, Chính phủ chỉ đạo triển khai đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, ký túc xá công nhân tại các khu công nghiệp, đô thị lớn. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; xây dựng kế hoạch năm 2027 của bộ, cơ quan, địa phương mình và chịu trách nhiệm về chất lượng kế hoạch. "Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể", Thủ tướng quán triệt.