Phó Thủ tướng: Làm rõ vi phạm, trách nhiệm trong vụ điểm thi ở Tuyên Quang; Việt Nam đang dư hơn 400.000 đàn ông trong độ tuổi kết hôn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Thủ tướng: Làm rõ vi phạm, trách nhiệm trong vụ điểm thi ở Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương vào cuộc của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang trong xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang. Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, các cơ quan liên quan, UBND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân. Các bộ, địa phương đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi. UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục...