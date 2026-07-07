Thủ tướng: Kịp thời khen thưởng nơi xử lý được những điểm nóng từ sớm, từ xa; TPHCM sẽ áp dụng KPI trên toàn địa bàn, hướng tới xây dựng bộ máy công quyền năng động, minh bạch… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Kịp thời khen thưởng nơi xử lý được những điểm nóng từ sớm, từ xa

Chiều 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ hai của hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031. Thủ tướng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; nhiều nơi trông chờ, ỷ lại vào hướng dẫn của cấp trên trong triển khai. Một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Nhiều địa phương, nhiều ngành chưa quan tâm những mô hình mới, cách làm hay, có tác động lan tỏa. Còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phát huy vai trò của từng thành viên hội đồng trong kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như phát hiện những vướng mắc tại địa phương. Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về việc phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng. Kết quả cuối cùng là đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ gợi mở cần tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng "2 con số". Các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.